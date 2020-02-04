بيرنلي يسخر من انتقادات مدرب أرسنال لملعبه

2020/02/04 | 15:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي بيرنلي يسخر من انتقادات ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال لملعبه "تيرف مور"

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