تعرف على موعد جنازة وعزاء الفنانة «نادية لطفي»

2020/02/04 | 15:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) – منى شعلان قررت عائلة الفنانة الكبيرة «نادية لطفي»، تشييع الجثمان غدا ، بعد صلاة الظهر ، من مسجد مستشفى المعادى العسكرى ، وسيقام العزاء يوم الخميس المقبل بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.وقد رحلت عن عالمنا الفنانة القديرة، صباح اليوم ، عن عمر يناهز الـ83 عامًا بعد صراع مع المرض، وكانت الحالة […]

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