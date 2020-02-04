2020/02/04 | 15:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، دور أصحاب "القبعات الزرق"، مشيراً إلى أنه ليس من واجبهم "الدفاع عنه أو قمع الأصوات التي تهتف ضده"....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يكشف موعد انتهاء عمل القبعات الزرق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يكشف موعد انتهاء عمل القبعات الزرق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).