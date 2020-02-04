الحكيم: طلبتنا في ووهان بطريقهم إلى المطار

2020/02/04 | 15:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الثلاثاء، ان الطلبة العراقيين في مدينة ووهان الصينية بطريقهم الى المطار للعودة الى البلد.

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