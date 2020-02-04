علاوي يكشف عن اطراف تسعى للإبقاء على الاوضاع الحالية واجهاض الانتخابات المبكرة

2020/02/04 | 15:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، عن اطراف تسعىى للابقاء على الاوضاع الحالية واجهاض الانتخابات المبكرة.

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