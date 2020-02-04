العراق يصدر أول أحكام الإعدام المتصلة بالإرهاب في 2020

2020/02/04 | 15:34 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يعرف بالضبط عدد المعتقلين من عناصر تنظيم داعش في السجون العراقية أو عدد أولئك الذين يرجح أن يواجهون نفس المصير – صورة: AP

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