2020/02/04 | 15:34 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تطلبت العملية هبوط المنقذين لمسافة لا تقل عن 13 متراً
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو | إنقاذ كلب علق عند منحدر في كوردستان) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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