‫بالفيديو | إنقاذ كلب علق عند منحدر في كوردستان

2020/02/04 | 15:34 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطلبت العملية هبوط المنقذين لمسافة لا تقل عن 13 متراً

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