خلافاتٌ داخل البيت الصدري.. بوادرٌ لانشقاق جعفر الصدر

2020/02/04 | 15:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ محمد الجبوري تبدو الانشقاقات واضحة داخل أسرة “آل الصدر” التي ينتمي لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وجاء أخيراً الشرخ الذي أكد ذلك، عقب تغريدة #جعفر_الصدر، نجل […]

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