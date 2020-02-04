بعد الرمان والباذنجان.. العراق يستعد لتصدير الطماطم والبطاطا إلى الخارج

2020/02/04 | 15:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلن وزير الزراعة في العراق #صالح_الحسني، عن تسجيل فائض في محصولي #الطماطم والبطاطا في محافظتي #البصرة ونينوى ما يفسح المجال أمام تصديرهما، مؤكداً تضمين موازنة العام […]

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