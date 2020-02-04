عدوى الاحتجاجات تنتقل إلى السليمانية.. متظاهرون يقطعون طريقاً حيوياً

2020/02/04 | 15:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ محمد الأمير تعاني مدن #إقليم_كردستان من نقصٍ كبير في #الخدمات وخاصة بتجهيز الطاقة الكهربائية وعبوات الغاز المستخدم في الطبخ، في ظلِ انخفاض حاد بدرجات الحرارة، وهو ما […]

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