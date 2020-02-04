70 مليون دولار حجم التجارة بين ايران ودول العالم

2020/02/04 | 15:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن إسحق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن حجم تجارة بلاده مع العالم بلغ 70 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية رغم العقوبات.وأكد جهانغيري أن إيران تمتلك حدودا واسعة ونفوذا كبيرا ولا يمكن لأمريكا أن تحبس اقتصادها، معتبرا أن إيران تشهد أقسى عقوبات لا سابق لها في التاريخ.وقال نائب الرئيس الإيراني […]

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