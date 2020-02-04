2020/02/04 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

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إصابة امرأة وطفليها بانفجار ’’قداحة كهربائية’’ من مخلفات داعش في أيمن الموصل

يتبع.



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