2020/02/04 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر مقرب من لجنة المسابقات باتحاد الكرة اليوم الثلاثاء، (٤شباط ٢٠٢٠) عن الآلية الجديدة لدوري ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكشف عن الآلية الجديدة لدوري الممتاز بعد رفض (5) اندية اللعب في كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكشف عن الآلية الجديدة لدوري الممتاز بعد رفض (5) اندية اللعب في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).