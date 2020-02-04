"سليماني" كان يحمل رسالة معه عند وصوله "مطار بغداد" .. مسجدي يكشف مضمونها ..

2020/02/04 | 15:44 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كشف ايرج مسجدي، السفير الإيراني لدى العراق، مضمون الرسالة التي كان يحملها قائد "فيلق القدس" السابق الفريق قاسم سليماني قبل اغتياله.

وقال مسجدي: "سبب مجيئ سليماني إلى العراق هو لإيصال رسالة تمثل موقف طهران من مبادرة العراق".

وأضاف السفير في مقابلة صحفية "الرسالة كانت تتضمن رؤية إ...

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