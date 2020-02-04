نصر الله و الصدر تؤامين لخطة وحملة واحدة في لبنان والعراق وهي .. ؟!!

2020/02/04 | 15:44 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، وزعيم حزب الله في لبنان حسن نصر الله، وجهان لحملة واحدة ضد حراكين شعبيين في بلديهما، الأول تبرأ من المتظاهرين، بعد أن أيدهم، قبل أن ينقلب عليهم ويحمل السلاح ضدهم وضد من كان يقول أنه "يحميهم"، فيما هاجمهم الثاني منذ البداية في لبنان، وانتقل ...

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