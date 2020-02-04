بالفيديو.. ميليشيا القبعات الزرقاء تعتدي على المتظاهرين في بغداد

2020/02/04 | 15:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعتدى عناصر مليشيا مقتدى الصدر من أصحاب القبعات الزرقاء، على الطلبة المتظاهرين في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد الثلاثاء، ووثق ناشطون عراقيون هذه الاعتداءات بمقاطع فيديو نشرت على سائل التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر أمني لموقع "الحرة" إن مليشيا سرايا السلام المعروفون باسم "أصحاب القبعات الزرقاء"، تدخلوا في تظاهرة الطلاب ومنعوهم من الهتاف، واعتدوا على إحدى الطالبات بالضرب.

وأضاف أن المليشيا المسلحة من أصحاب القبعات الزرقاء، نصبوا نقاط تفتيش للمتظاهرين تسببت بمناوشات بسبب امتناع البعض من التفتيش، كونهم لا يمثلون جهة أمنية.

وتوفي الاثنين متظاهر مناهض للحكومة متأثرا بجروحه بعد طعنه بالسكين جنوب بغداد، خلال هجوم على متظاهرين من قبل ميليشيا الصدر، بحسب ما أكدت مصادر طبية وأمنية لوكالة فرانس برس.

وأصيب ثلاثة متظاهرين آخرين بجروح جراء ضربات بالعصي، وفق ما أوضحت المصادر الطبية، خلال الاشتباك الذي انتهى بتدخل القوات الأمنية وإبعاد ميليشيا سرايا السلام من مخيم الاحتجاج أمام مقر مجلس محافظة بابل منذ مطلع أكتوبر.

وبعد رفض المتظاهرون تعيين محمد توفيق علاوي، رئيسا للحكومة، بدأت الميلشيات المسلحة التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، في التعدي على المتظاهرين، لمحاولة فض الاعتصامات بالقوة، وإجبارهم على قبول تعيين علاوي.

ورصد النشطاء استخدام ميلشيات الصدر الرصاص الحي والأسلحة البيضاء، لفض المظاهرات في عدد من المدن العراقية، ففي محافظة النجف أطلقوا النار على عدد من المتظاهرين، كما قاموا بالتعدي على المتظاهرين بالأسلحة البيضاء في عدد من الميادين الأخرى، كما حدث في الحلة في محافظة بابل.

عناصر من ميليشيا القبعات الزرقاء التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر

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