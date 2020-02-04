القبض على متهمين اثنين وضبط عجلة محملة بالمشروبات الكحولية في ذي قار

2020/02/04 | 15:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ذي قار، القاء القبض على متهمين اثنين وضبط عجلة نوع (براد) محملة بالمشروبات الكحولية في قضاء سوق الشيوخ.وذكرت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الثلاثاء، انه”بحسب توجيهات قائد شرطة ذي قار بتكثيف عمل السيطرات ومتابعة المطلوبين والتفتيش الدقيق للعجلات, ألقت شرطة قضاء سوق الشيوخ على متهمين اثنين يستقلون […]

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