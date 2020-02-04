الزراعة في العراق تحقق في عام واحد ماكان مقرر تحقيقه عام 2035 | تقرير

2020/02/04 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

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كثيرة هي النقاط التي سلط وزير الموارد المائية جمال العادلي الضوء عليها، أهمها وجود خزين مائي كاف للموسم الزراعي المقبل، وتأثير عملية تعبئة سد اليسو التركي على العراق.

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