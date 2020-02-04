الديمقراطي : نحن لا نريد أن نثقل كاهل رئيس الوزراء بمطالب ومناصب معينة

2020/02/04 | 16:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قالت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، ان “ابرز” تحد لرئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي هو ارضاء الشارع العراقي ومنع التدخل الخارجي.وقال ارام بالتي المتحدث باسم كتلة الحزب في بيان له تلقته (المستقلة)… “التحدي الأبرز الذي يواجه رئيس الوزراء المكلف، هو إرضاء الشارع العراقي ومنع التدخل الخارجي الصارخ من خلال علاقات […]

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