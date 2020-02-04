2020/02/04 | 16:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد شهود عيان يوم الثلاثاء ان اعدادا "كبيرة" من اصحاب القبعات الزرق بدأت بالانسحاب من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد ومقترباتها بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى.

و الصدر قد قال قبل قليل ان دور عناصر "القبعات الزرق" سينتهي بعد تمكين القوات الامنية من الاهداف التي حددها سابقا.

و وجه الصدر يوم الاحد وبعد تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة "القبعات الزرق" بالتنسيق مع القوات الامنية في اعادة الدوام الرسمي، وفتح الطرق التي اغلقها المحتجون في المناطق التي تشهد تظاهرات في العراق.

وقال الشهود لشفق نيوز، ان عناصر قليلة جدا من القبعات تتواجد في شارع السعدون، مشيرين الى ان المطعم لايزال بيد جماعة من اتباع التيار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعداد كبيرة من "القبعات الزرق" تنسحب من ساحة التحرير ببغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعداد كبيرة من "القبعات الزرق" تنسحب من ساحة التحرير ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).