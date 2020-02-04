الحكيم يعلن عودة الطلاب العراقيين وعوائلهم من الصين

2020/02/04 | 16:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الخارجية العراقية محمد علي الحكيم، الثلاثاء، عن عودة الطلاب العراقيين وعوائلهم من مدينة ووهان في الصين حيث مصدر انتشار فيروس كورونا....

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