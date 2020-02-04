ايران تكشف عن مضمون رسالة سليماني قبل استشهاده

2020/02/04 | 16:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي، عن مضمون الرسالة التي كان يحملها قائد فيلق القدس السابق الفريق قاسم سليماني قبل استشهاده....

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