2020/02/04 | 16:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر، اليوم الثلاثاء، بحدوث اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر من "القبعات الزرق"، في مدينة الديوانية.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "اشتباكات بالايادي، حدثت بين عناصر من القبعات الزرق، التابعين للتيار الصدري، ومتظاهرين في ساحة الساعة وسط مدينة الديوانية".

وأوضح المصدر ان "شرطة الديوانية تدخلت، ونجحت في انهاء الاشتباك".

وأفاد شهود عيان، يوم الثلاثاء، بأن اعداداً "كبيرة" من اصحاب القبعات الزرق بدأت بالانسحاب من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد ومقترباتها بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال الصدر ان دور عناصر "القبعات الزرق" سينتهي بعد تمكين القوات الامنية من الاهداف التي حددها سابقاً.

ووجه الصدر يوم الاحد، وبعد تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة، "القبعات الزرق" بالتنسيق مع القوات الامنية في اعادة الدوام الرسمي، وفتح الطرق التي اغلقها المحتجون في المناطق التي تشهد تظاهرات في العراق.

وقال الشهود لشفق نيوز، ان عناصر قليلة جداً من القبعات تتواجد في شارع السعدون، مشيرين الى ان المطعم لايزال بيد جماعة من اتباع التيار.

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