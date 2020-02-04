2020/02/04 | 16:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشف مصدر أمني بحدوث اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر من “القبعات الزرق” في مدينة الديوانية.وقال المصدر للـ(المستقلة)… ان “اشتباكات بالايادي حدثت بين عناصر من القبعات الزرق، التابعين للتيار الصدري، ومتظاهرين في ساحة الساعة وسط مدينة الديوانية”.وأفاد شهود عيان بأن اعداداً “كبيرة” من اصحاب القبعات الزرق بدأت بالانسحاب من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد […]

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