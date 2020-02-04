مستشار بارزاني: علاوي قد يعتذر عن التكليف لسبب لا يتعلق برفضه من قبل المتظاهرين

2020/02/04 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رجح مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، كفاح محمود، الثلاثاء (04 شباط، 2020) اعتذار محمد توفيق علاوي، عن التكليف لسبب لا يتعلق برفضه من قبل المتظاهرين.

وقال محمود، عبر تغريدة، على منصة تويتر: "‏تأكدوا اذا ما انسحب علاوي من ترشيحه لتشكيل الحكومة، لن يكون السبب المتظاهرين، بل ضغوط الاحزاب على حصصها في الوزارات والمناصب وبازارها".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

ورأى رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، الأحد (02 شباط 2020)، أن اعتذار محمد توفيق علاوي عن تكليفه، استجابة لمطالب المتظاهرين، أمر لا يمكن أن يتحقق.

وقال الخالدي الذي سبق وأعلن مع 60 نائباً دعمهم لعلاوي قبل تكليفه لـ(بغداد اليوم)، إن "تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف ستكون خلال ثلاثة اسابيع او اقل من ذلك، قبل انتهاء المهلة المحددة دستوريا"، لافتا إلى أن "اعتذار علاوي عن التكليف تلبية لمطالب رفعها متظاهرون لا يمكن أن يتحقق، بسبب الانقسام الموجود في الشارع فهناك من هو مؤيد وهنالك من هو معارض، ولا توجد اي شخصية تحظى برضى الشارع العراقي 100%".

واضاف، أن "هذه الحكومة ولأول مرة تحصل على تأييد ودعم من القوى السياسية باستثناء زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي"، مشيرا إلى أن "هنالك أكثر من (60) نائبا من كتل سياسية مختلفة مؤيدين وداعمين لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فلا يوجد اي سبب ليقدم اعتذاره عن التكليف".

بغداد اليوم-بغداد

اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي، الثلاثاء (04 شباط 2020)، المخاوف الامريكية من وصول الفصائل العراقية الى تقنيات حساسة بطائرات أف 16، غير واقعية ومحاولة لايجاد ذرائع للبقاء في العراق.

وقال عليوي في حديث خاص لـ

بغداد اليوم- بغداد

أتهم النائب عن تحالف سائرون، حمدالله الركابي، الثلاثاء (04 شباط 2020)، المتحدث باسم تحالف النصر بالإساءة لزعيم التيار الصدر، مقتدى الصدر، مبينا ان هذه الاساءة تأتي بالتزامن مع الهجمة الأمريكية ضد زعيم التيار.

وقال الركابي في

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء (04 شباط 2020)، جلسته الاعتيادية، برئاسة وزير المالية فؤاد حسين.

وقال المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المجلس ناقش عددا من القضايا واتخذ القرارات اللازمة بشأنها ، حيث بحث المجلس اوضاع ال

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