شرطة اربيل تقبض على امرأة قتلت ابنتها تعذيبا ورمت بجثتها في وادٍ

2020/02/04 | 16:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير شرطة محافظة اربيل العميد دلير النجار يوم الثلاثاء عن القاء القبض على امرأة اقدمت على قتل ابنتها البالغة من العمر 11 عاما والقت بجثتها في واد.

وقال العميد النجار في بيان انه "بعد ان تم ابلاغنا بوجود جثة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما مرمية في وادٍ في قرية (حويجكه) في حدود ناحية (كوير)، وبأمر مباشر من وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان الدكتور ريبر احمد شرعت فرقنا بالتحقيقات الدقيقة والتي اظهرت نتائجها ان الطفلة تدعى (سايه يونس)، وقد تعرضت للتعذيب على يد والدتها المدعوة (ب.پ.ع) مما ادى الى وفاتها".

واضاف انه وبقرار صادر من القاضي تم ايداع المتهمة بالحبس وفق المادة (406) من قانون العقوبات، والتحقيقات لاتزال مستمرة بهذا الملف.

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