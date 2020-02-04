“القبعات الزرق” تنسحب من ساحة التحرير وسط بغداد

2020/02/04 | 16:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… افاد مصدر أمني اليوم الثلاثاء للـ(المستقلة) ان اعدادا “كبيرة” من اصحاب القبعات الزرق بدأت بالانسحاب من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد ومقترباتها بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى.وقال الصدر قبل قليل ان دور عناصر “القبعات الزرق” سينتهي بعد تمكين القوات الامنية من الاهداف التي حددها سابقا.و وجه الصدر يوم الاحد وبعد تكليف […]

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