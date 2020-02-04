2020/02/04 | 16:51 - المصدر: الغد برس

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أردوغان: لن نسمح للحكومة السورية بالحصول على مناطق جديدة في إدلب

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أردوغان: لن نسمح للحكومة السورية بالحصول على مناطق جديدة في إدلب

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