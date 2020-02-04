اصابة إمرأة وطفليها بانفجار لمخلفات داعش في ايمن الموصل

2020/02/04 | 16:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، إصابة إمرأة وطفليها بجروح، جراء انفجار قداحات كهربائية من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في الجانب الايمن من الموصل.

وقال الخلية في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "إمرأة وطفليها اصيبوا بجروح، جراء انفجار قداحات كهربائية من مخلفات عصابات داعش الإرهابية داخل نفايات في قرية السلام بالجانب الأيمن لمدينة الموصل".

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