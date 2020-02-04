2020/02/04 | 16:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا الكتابة؟ – ترجمة زيد الشهيد جوليا كاستيرتِن لَطالما راودَني ، في أحيانٍ كثيرة ، سؤالُ : لماذا الكتابة ؟ وكنتُ صَرفتُ ساعاتٍ طويلة اتحدَّثُ مع أصدقاءٍ لي ، كتّاب وغير كتّاب ، في ما يتعلق بالكتابة ، مأخوذةً بفكرةٍ ، استمرت تصاحبُني طيلةَ السنوات الخمس والعشرين الأولى المنصرمة من حياتي ، أنَّ كلَّ شخصٍ […]

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