2020/02/04 | 16:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمشاركة أندية بغداد والمحافظات مسابقات الكرة تجري قرعة جديدة للممتاز اليوم بغداد – الزمان اعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة العراقي، امس الثلاثاء، عن اجراء قرعة جديدة للدوري الكروي الممتاز اليوم الاربعاء.وذكر بيان للاتحاد ان لجنة المسابقات تدعو جميع ممثلي الاندية للحضور اليوم الاربعاء الساعة 12 ظهراً لاجراء قرعة الدوري للانديــــــــــــــــة الــــــــ 15 المشاركة.يشار […]

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