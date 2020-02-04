2020/02/04 | 16:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الثلاثاء ان دور عناصر “القبعات الزرق” سينتهي بعد تمكين القوات الامنية من الاهداف التي حددها سابقا.وكان الصدر قد وجه يوم الاحد “القبعات الزرق” بالتنسيق مع القوات الامنية في اعادة الدوام الرسمي، وفتح الطرق التي اغلقها المحتجون في المناطق التي تشهد تظاهرات في العراق.وقال الصدر في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر : دور عناصر “القبعات الزرق” سينتهي بعد تمكين القوات الامنية من الاهداف) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر : دور عناصر “القبعات الزرق” سينتهي بعد تمكين القوات الامنية من الاهداف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).