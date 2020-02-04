2020/02/04 | 16:53 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش السوري على بعد كيلو مترين من سراقب وطريق ادلب "بات مفتوحا"

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