امانة بغداد: فتح شارع مغلق منذ 15 عاما

2020/02/04 | 16:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد اليوم الثلاثاء، عن فتح شارع مغلق منذ 15 سنة وسط العاصمة.

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