التربية تحدد خياراتها للعام الدراسي الحالي

2020/02/04 | 16:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية خياراتها للعام الدراسي الحالي، مؤكدة ان من بينها تمديد العام الدارسي أحد الخيارات المطروحة.

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