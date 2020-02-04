امانة بغداد تعلن فتح شارع مغلق منذ 15 عاما

2020/02/04 | 16:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت امانة بغداد اليوم الثلاثاء، عن فتح شارع مغلق منذ 15 سنة وسط العاصمة.وذكرت الامانة في بيان تلقته “العهد نيوز” ان “الجهد الهندسي الخاص بأمانة بغداد بالتنسيق مع الفرقة الخاصة التابعة لمكتب رئيس الوزراء وبمتابعة مكتب امين بغداد باشرت برفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع 10 ضمن المحلة 220 والذي يضم السفارتين […]

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