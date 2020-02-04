مجلس الوزراء يعقد جلسته ويتخذ جملة قرارات من بينها جسر مشاة في بغداد

2020/02/04 | 16:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية، برئاسة وزير المالية فؤاد حسين.وقال المجلس في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “المجلس ناقش عددا من القضايا واتخذ القرارات اللازمة بشأنها ، حيث بحث المجلس اوضاع الطلبة العراقيين وعوائلهم في مدينة ووهان الصينية والاجراءات الاحترازية المتخذة لتأمين نقلهم والتأكد التام من سلامتهم الصحية”، لافتا […]

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