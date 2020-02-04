القبعات الزرقاء توغل بالقسوة ضد المتظاهرين ومصور مشهور يشكوهم للصدر في “تويتر”

2020/02/04 | 16:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محتجون، اليوم الثلاثاء في ساحة التحرير ببغداد ان القبعات الزرقاء خرجت عن السيطرة واصبحت لا تطيع وتضرب وتعتدي على الطالبات والشباب .🔴عاجل القبعات الزرقاء تخرج عن السيطرت ولا تطيع وتضرب وتعتدي على الطالبات والشباب والسيد مقتدى الصدر يحذرهم الان قبل قليل عبر تويتر من قمع وضرب الثوار والطلاب كمل واصح بلفيديو اين القوات […]

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