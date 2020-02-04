شاهد.. خريطة تظهر المناطق الجديدة التي يشملها حظر السفر الأمريكي

2020/02/04 | 17:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهرت خريطة نشرت اليوم، المناطق الجديدة التي يشملها حظر السفر الأمريكي حيث انضمت نيجيريا وميانمار وقيرغيزستان وإريتريا وتنزانيا والسودان إلى القائمة ولن يتمكن مواطنو هذه الدول من التقدم بطلب للحصول على تأشيرات.خريطة تظهر المناطق الجديدة التي يشملها حظر السفر الأمريكي حيث انضمت نيجيريا وميانمار وقيرغيزستان وإريتريا وتنزانيا والسودان إلى القائمة ولن يتمكن مواطنو هذه […]

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