التربية توضح خياراتها المطروحة للعام الدراسي الحالي

2020/02/04 | 17:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة حددت وزارة التربية خياراتها للعام الدراسي الحالي، مؤكدة أن من بينها تمديد العام الدراسي أحد الخيارات المطروحة.وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق لوكالة الأنباء الرسمية، إنه “وفقاً للمعطيات الحالية فأن تمديد العام الدراسي إلى حين إكمال المناهج الدراسية المطلوبة أحد الخيارات المطروحة”، مشيراً إلى أنه “هناك خيار أخر هو إنهاء […]

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