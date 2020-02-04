صحيفة اميركية: سبب مهم لا يمتلكه عبد المهدي دفع الصدر لدعم تكليف علاوي

2020/02/04 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

ذكرت صحيفة اميركية ،الثلاثاء (04 شباط 2020)، ما وصفته بالسبب الرئيسي الذي دفع زعيم التيار ال...





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