سهيل قبلان - اعشق ضربة المنكوش

2020/02/04 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان انا فلسطينيباق هناابقى من الشمسمن الهواءومن الغذاءحبي لارضيواسمهاتنهيدة الزعتراذكر اسمهاتتفتح في قلبي ورودوتبزغ النجوماعشق ضربة المنكوشتمنح التراب روعة الحياهودفئهاانا هنالست صخورابلا مشاعروانمازهور تتفتحفتبعث العبير عابقايضمخ النسائم البليلةوينعش النفوسواصرخ هاتفاانا الفلسطيني ها هناانافس الصخور في الث......

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