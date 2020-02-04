سهيل قبلان - ​الموقف الشجاع يتجسد بدعم المشتركة وزيادة وزنها

2020/02/04 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان ان المرء يعيش الحياه وهو يرجو ان تحمل الخير له وليس المهانة ويبقى الاهم من الرجاء هو العمل والتمسك باعمال الخير الصالحة لينال ما يريده من خير واعمال صالحة وليس الجلوس وانتظار الرزق والخير ان الحذر والابتعاد عن الوصوليين والانتهازيين من محترفي الكذب والتحايل خاصة السياسيين واجب واذا تلاشى الرجاء فاي معنى يبقى للحياه تعيش الدولة في اجواء الانتخابات التي ستجري في الثاني من اذار القادم وهي الثالثة خلا......

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