سعيد الكحل - بلاغ وزارة الأوقاف أقبح من الزلة.

2020/02/04 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على موقعها الرسمي ، يوم الاثنين 3 فبراير 2020 ، بلاغا تنفي فيه ما ورد في مقالة لنا حول مسؤوليتها عن غزو التطرف للمؤسسات الدينية .وأحب ، في البداية أن أطمئن مسؤولي الوزارة أن الدافع إلى إثارة هذا الموضوع هو حبي لوطني وحرصي على أمن الشعب المغربي وسلامة مواطنين وخوفي من المآلات التي انتهت إليها الدول التي فرّطت في الأمن الروحي والفكري لشعوبها وسمحت لشيوخ التطرف ب......

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