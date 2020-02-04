شاهد لحظة وفاة شاب في حادث مروع أثناء بث مباشر

2020/02/04 | 17:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بث مباشر أثناء القيادة يوثق وفاة شاب وإصابة أخر في حادث مروع بمصر

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