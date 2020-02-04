“غوغل” تعلن لأول مرة حجم عائداتها من Youtube

2020/02/04 | 17:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت شركة Alphabet القابضة، معطيات عن حجم الإيرادات التي حققتها استضافة الويب Youtube.وتم نشر التقرير السنوي حول ذلك، على موقع الشركة.وتعتبر شركة Alphabet، الشركة الأم لـ”غوغل”، التي اشترت Youtubeفي عام 2006 مقابل 1.65 مليار دولار.وحتى الآن، لم تنشر شركة Alphabetالقابضة، أية معطيات عن عائدات خدماتها في مجال الإعلانات.أما Youtube، فقد كسبت […]

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