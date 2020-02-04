تحذير “خطير” من ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان بنسبة 81%

2020/02/04 | 17:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان بنسبة 81% بحلول 2040 بالبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب عدم كفاية الموارد اللازمة للوقاية.وحذّرت المنظمة إلى أن استمرار الاتجاهات الحالية سيؤدي لارتفاع حالات السرطان بالعالم بنسبة 60% خلال العقدين المقبلين.توقعت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان بنسبة 81% بحلول 2040 بالبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل […]

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