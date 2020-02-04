الدفاع المدني تكشف عن مناطق قرب دجلة معرضة للفيضان

2020/02/04 | 17:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، باتخاذ اجراءات تحسباً لارتفاع مناسيب نهر دجلة وحدوث فيضانات.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز "باشرت اللجنة المكلفة من قبل قائد عمليات بغداد، بالأعمال لهذا اليوم لغرض الكشف على المناطق السياحية المعرضة للفيضانات والمطلة على ضفاف نهر دجلة من جانبي الكرخ والرصافة".

واضافت انه "تم تدوين الملاحظات بخصوص شروط السلامة والامان، والتأكد من الموافقات الخاصة والرسمية من قبل الجهات الفنية المختصة".

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