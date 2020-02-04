غوارديولا يستهدف صفقتين دفاعيتين كبيرتين

2020/02/04 | 17:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يرغب مدرب ​مانشستر سيتي الانكليزي لكرة القدم​، ​بيب غوارديولا​، التوقيع مع مدافعين اثنين من أعلى المستويات الصيف المقبل.

ويبدو دفاع سيتي هشاً هذا الموسم، وخسارة الأحد أمام توتنهام هي السادسة له في الموسم الحالي.

والآن تفصله 22 نقطة عن ​ليفربول​ المتصدر، وعقل غوارديولا بات يركز بالفعل على الموسم المقبل، وأولويته هي إعادة تنشيط العمود الفقري في الظهر مع تعاقدات جديدة، بحسب صحيفة التايمز.

واضافت الصحيفة ان هذه الأخبار تلقي بظلال جديدة على مستقبل اللاعب الدولي جون ستونز في الفريق.

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