خوفاً من كورونا.. بغداد تحجز 14 عائداً من الصين وتحدد مستشفى لـ”مواجهة اصابات”

2020/02/04 | 17:21 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



عقدت محافظة بغداد، الثلاثاء، مؤتمراً خاصاً لمتابعة الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وا...

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